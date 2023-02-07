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英生活成本危機影響學童牙科保健 8成教師曾派牙膏牙刷

環球社會熱點 13:57 2023/02/07

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英國近期生活成本大增，兒童健康亦受影響。有研究發現，4分3受訪英國教師留意到，學生未能獲得牙膏牙刷，大部分教師都曾為學生派發。有英國中學負責人表示，由於口腔衛生不良出現的症狀，欺凌案件創新高，近4成教師對情況都感到無助。

英威爾斯大部分醫護取消罷工 政府讓步提加薪方案 【下一頁】

關注衛生貧困慈善機構Beauty Banks和英國牙協會對260名英國中學教師進行調查，結果有81%教師承認，其校內有學生無牙膏用。受訪教師甚至承認，曾為學生提供牙刷及牙膏。25%老師指，曾因憂慮學生健康而未能入睡，更有38%教師指對情況感到無助。

4分3老師表示，曾發現有學生因無法獲得牙膏牙刷而牙齒出現變色。亦有一半教師承認，知道學生有明顯的蛀牙問題。更有3分1教師指，曾目睹過學生出現牙痛或口臭。41%受訪教師指，情況會令學生被排擠。

英倫銀行料 英國經濟衰退較預期更淺更短 【下一頁】

倫敦東南部Lewisham一名助理校長透露，部分學生選擇佩戴口罩遮住嘴巴。同校的學生福利保障負責人亦指，受生活成本危機影響，令更多無能力購買基本衛生用品的家長致電學校求助。由於學生因口腔衛生不良出現症狀，校內欺凌案件創歷史新高。他透露，許多學生並非每日刷牙，更很少洗澡，亦未能清洗及烘乾衣物。

英國皇家兒科及兒童健康學院（The Royal College of Paediatrics and Child Health）警告，牙刷正成為部分家庭的奢侈品，兒童牙齒健康狀況令人憂慮。英國牙醫協會亦警告，兒童蛀牙情況已如流行病般普遍，而預期可取得改善緊張因國民保健服務（NHS）資源短缺而化為烏有。協會主席Eddie Crouch直言，健康不平等情況勢必擴大。

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責任編輯：李俊儀

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