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【串流平台】內容涉諷刺中國　港區Disney+將一集《阿森一族》下架

科技 12:39 2023/02/07

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串流影片平台Disney+自在2021年登錄香港後，一直深受港人歡迎。有外媒近日發現，香港區Disney+疑因卡通片《阿森一族（The Simpsons》其中一集涉及諷刺中國，而將該集內容下架，引起政治自我審查爭議。

【串流平台】愛奇藝應版權方要求　禁HDMI輸出播放惹爭議

據外媒《路透社》報道，今次被下架的內容是來自第34季的第2集，標題為《One Angry Lisa》。該集內容講述Marge Simpson與健身教練進行視像通話時，教練用虛擬背景模擬到訪中國，並說：「看看中國的奇迹，比特幣礦山（Bitcoin mines）、讓孩童製作智能手機的強迫勞動營（Forced labour camps where children make smartphones），還有浪漫（romance）」。

《路透社》指，無法確定相關內容由何時開始從香港區Disney＋服務中下架。Disney＋所屬公司華特迪士尼也沒有立即就事件作出回應。

值得一提，卡通片《阿森一族》向來以幽默喜劇方式諷刺時弊，吸引不少忠實粉絲。後更因神預言特朗普當選、伊波拉病毒爆發、俄烏戰爭等事件，被劇迷追捧。然而在Disney＋剛開始於香港投入服務不久，便曾將另一集提到了1989年天安門廣場鎮壓事件的《阿森一族》內容下架。

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責任編輯：殷凱怡

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