【土耳其地震】震源較淺 餘震或持續

土耳其周一（6日）在不足12小時內，連續發生兩次黎克特制7級以上大地震，造成當地與鄰國敘利亞大量人命傷亡。外國媒體分析今次地震死傷枕藉的原因，可能與震源較淺有關，而且餘震可能長時間持續出現。

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震央位置

地震發生於土耳其東安那托利亞斷層（East Anatolian Fault），震央位於土耳其南部城市努爾達伊（Nurdagi），深度約18公里，屬淺層地震。

英國公開大學行星地質學家David Rothery表示，相同地震等級下，淺層地震對地面的晃動明顯較深層地震劇烈。

連續兩次7級以上地震

路透社指出，每年平均出現7級地震次數低於20次，今次土耳其一連發生兩次，情況實屬罕見。過去10年內，只有兩次地震級數水平與今次相等。

斷層種類

東安那托利亞斷層屬走滑斷層（strike-slip fault），與美國加州聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）相同。

走滑斷層是岩層受到水平方向的剪切力而產生左右位移的斷層，當其中一邊斷層滑落，便釋放積存的壓力引發地震。

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活躍程度

東安那托利亞斷層在20世紀屬較少活躍地震帶，美國地質調查局（USGS）統計數據顯示，當地自1970年起，僅錄得3次6級以上地震。但在1822年時，當地曾發生7級地震，遇難人數估計超過兩萬。

餘震

周一首次地震後，土耳其曾出現一次6.7級餘震。第二次地震後，同樣再有一次6級餘震。當地1822年大地震後，餘震被指持續一年。

英國地質勘查研究所（British Geological Survey）研究助理Roger Musson指出，現時可見板塊活動擴散至鄰近斷層，預期未來將持續出現地震活動。

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責任編輯：吳漢培