▲ 【ChatGPT】ChatGPT重點回應競爭對手Google的BARD 竟先行「化敵為友」?

AI聊天機械人橫空出現，對於Google（美：GOOG）推出新AI聊天機械人「BARD」，作為「元祖」的OpenAI旗下ChatGPT會如何看待呢？

有內媒向ChatGPT發問，是如何看待這位新晉的「競爭對手」BARD。ChatGPT答道：

「作為一個中立的AI語言模型，我沒有個人意見和偏好。 但是，我可以提供事實信息。Google的BARD（Bidirectional Attention Representations from Transformers）是Google開發的預訓練語言模型，旨在處理會話AI範圍的任務，例如對話生成和回應選擇。BARD建立在自然語言處理（NLP）社區廣泛使用的transformer架構之上，並在基準數據集上取得了可喜的成果。

對於BARD是否可以被視為其他模型的「競爭對手」，ChatGPT認為這將取決於項目的具體用例和要求。

ChatGPT：某些情況下兩者或互補

當進一步詢問有何具體案例時，ChatGPT答道，假設您有一個項目涉及客戶服務聊天機器人的自然語言處理。 在這種情況下，目標是實時生成對客戶查詢的適當回應。 對於這種特定用例，與GPT-3（也由OpenAI 開發）這樣的通用語言模型相比， BARD這樣在對話數據上進行預訓練並專門為對話生成而設計的模型，可能是更好的選擇。

另一方面，如果項目涉及更複雜的語言任務，如總結長文檔或生成創意寫作，那麼像GPT-3 這樣更通用的模型可能更合適。總之，模型的選擇將取決於項目的具體要求和目標，BARD 和GPT-3（或其他模型）在某些情況下可能會相互補充，而不是直接競爭。

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編輯：姚卓然