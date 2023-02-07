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【互聯網數據】內地手遊商1月吸金近172億　騰訊手遊總營收按年增14.8%

股市 12:19 2023/02/07

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【互聯網數據】內地手遊商1月吸金近172億　騰訊手遊總營收按年增14.8%

市場研究機構Sensor Tower發表報告指，2023年1月共41個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金近22億美元（約171.6億港元），佔期內全球TOP100手遊發行商收入40%。

Sensor Tower稱，中國手遊市場在寒假和新春期間逐漸回暖，並在1月創下新的月收入紀錄。騰訊 （00700） 旗下《王者榮耀》、《和平精英》等手遊產品收入全線增長，使得騰訊手遊收入按月增長26%，按年增長14.8%，創歷史新高。

報告提到，網易 （09999） 旗下具備強社交屬性的休閒競技手遊《蛋仔派對》在春節期間同樣迎來大幅增長，成為公司期內手遊收入最高的產品，並為發行商帶來17.5%的按月增長。

此外，IGG （00799） 旗下末日題材塔防新遊《Doomsday： Last Survivors》在歐美市場營收開始進入上升通道，報告稱，IGG排名前進至第13名。

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編輯：李哲毅

港股 美股 騰訊控股（00700） 網易（美：NTES） 網易－S（09999） IGG（00799）
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