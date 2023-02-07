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【大行報告│小米1810】建銀國際調升小米目標價29%　料電動車業務2024年才有收入貢獻

股市 11:55 2023/02/07

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【大行報告│小米1810】建銀國際調升小米目標價29%　料電動車業務2024年才有收入貢獻

建銀國際預期，小米 （01810） 第四季業績將遜於市場預期，銷售收入按年下跌24%，按季則跌8%至646億元人民幣，意味2022年銷售收入按年跌15%。該行估計，小米第四季非會計準則經調整利潤按年下跌71%至13億元人民幣，而由於智能電動車的研發開支料持續增加，核心業務經調整利潤料按年下跌42%。

個別板塊方面，在疲弱需求下，智能手機收入料繼續下跌，料第四季手機收入按年跌28%。物聯網（IoT）及互聯網服務第四季料分別跌17%及5%。

小米第四季全球手機出貨量按年減少27%

據Canalys資料顯示，小米第四季全球手機出貨量按年減少27%，按季減少17%至3.32萬部，意味全年出貨量按年下跌20%。物聯網方面，電視面板價格上升影響小米智能電視的平均售價及毛利率，但基於第四季有促銷活動，預期電視及其他大型電器按季仍錄得增長。

建銀國際預期，小米智能手機業務在單價上升帶動下，今年收入料跌1%，明年則增11.3%，物聯網收入則於今明兩年分別升5%及10%，互聯網服務收入則升4%及12%。至於電動車業務，則預期於2024年才有收入貢獻。

汽車設計文件洩密案　小米要求涉事供應商賠償100萬元人幣【下一頁】

由於對智能手機市場前景看法更保守，加上預期研發開支更高，建銀國際下跌小米2022至2024年盈利預測7%至22%。基於電動車業務最快要到2024年才有收入貢獻，故以核心業務來評估小米的估值，因此以2023年預測市盈率18倍計，調高小米目標價29.3%至15元，維持「跑贏大市」。

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編輯：陳韻妍

港股 小米集團－W（01810） 個股分析 電動車 物聯網 目標價 智能手機 大行報告 小米
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