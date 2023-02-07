【專家點睇】半夏投資李蓓 曾稱「站在新一輪牛市的起點」 基金上月倉位減一半

據內地報道，去年曾高喊「站在新一輪牛市的起點」的半夏投資掌舵人李蓓大幅降低基金持倉。基金最新月報顯示，截至今年1月底，權益類資產的淨倉位由87.8%降至43.2%，較去年12月的倉位幾乎減去一半；另商品的淨空頭倉位升至15％以上，債券類資產淨倉位升至9％。

去年10月，半夏投資曾在投資月報中稱「站在新一輪牛市的起點」。當時基金稱，從估值來看，市場已經處於歷史最低估值區間附近；其次從情緒來看，當前私募倉位50%多，處於歷史最低水平，保險公司股票倉位也是處於歷史低位附近，機構情緒與散戶情緒同樣低迷；第三是從流動性來看，國內貨幣增速持續走高，利率維持低位；第四是企業盈利下滑正在兌現，也就是利空正在出盡。

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因此，由去年9月開始，該基金持續增加權益倉位，直至去年末底達到約9成倉位。參考最新月報，基金減倉原因在於，今年經濟刺激政策比較克制，立足於長遠的可持續性，而不是短期的大力刺激。只看2023年的話，經濟復甦應該會是非常溫和的，溫和到不至於推動利率上升，溫和到不至於推動大部分工業品需求上行，於是當前市場的預期可能存在一定偏差。

海外市場方面，一方面是美國經濟軟着陸、歐洲經濟復蘇、中國經濟強復甦，市場對2023年盈利一致預期依然是正增長的；另一方面又預期通脹下行美國聯儲局的政策轉鴿派，權益資產風險溢價處於歷史低位，市場是非常樂觀的。總結來看，美國的就業市場和通脹的韌性極強，過去三個月的美元頹勢可能會階段性逆轉，對全球風險資產價格構成壓力。

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責任編輯：林衛