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【券商點睇】持續投入智能電動車業務 小米目標上望一成

股樓投資 12:41 2023/02/07

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據IDC統計，去年第四季全球智能手機出貨量3億部，按年下降18%，全年出貨量為12億部，按年減少11%。其中小米（01810）手機第四季全球出貨量為3,320萬部，按年降26%，市佔率11%，全年出貨量為1.5億部，下降20%，市佔率13%，保持全球第三。公司在去年12月24日至今年1月31日的小米年貨節全渠道累計支付金額突破178億元（人民幣，下同），超過去年「雙11」期間的總成績170億元。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

東方證券指出，近日小米汽車申請了穿戴設備，以及穿戴設備的數據處理方法專利，該專利為小米汽車的控制設備專利，穿戴設備包括顯示屏、第一藍牙模塊以及處理器。根據專利摘要，該穿戴設備能夠在距離車輛較近時，自動顯示用於控制車輛的控件。去年第三季智能電動汽車等創新業務費用約8億元，按季增長36%。

另一方面，小米亦莊汽車工廠計劃在今年上半年正式量產，預計產能30萬輛。自成立以來，小米汽車已申請汽車領域專利125項，其中約70項與自動駕駛相關。據內地報道，小米汽車首台工程車已正式下綫。而小米宣布造車以來已投資多家汽車芯片、動力電池等相關領域公司，積累相關技術能力。該行根據可比公司今年估值24倍，對應小米目標價為14.35港元，距現價有逾一成的潛在升幅，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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