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【券商點睇】元宇宙技術融合遊戲及教育業務 網龍拓海外市場

股樓投資 12:08 2023/02/07

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中銀證券發表報告指，網龍（00777）主營業務涉及遊戲和教育兩個領域。遊戲業務，旗艦IP「魔域」和二次元、三消等新品類共同驅動增長，積極擴張海外市場。教育業務子公司普米是全球K12互動平板龍頭，除硬件外，公司還從軟件、平台、服務等多方面打造教育信息化體系，在全球市場以2G、2B模式推進。

【同場加映】青姐話：回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

該行認為，公趸積極把握遊戲和教育領域的元宇宙發展機會。去年9月向AR技術頭部公司Rokid投資4,000萬美元，並進行5年獨家戰略合作。教育業務目前擁有全息遠程互動教學、VR沉浸教室等教育產品；遊戲業務已上綫Neopets元宇宙游戲，並儲備了傳統亞洲奇幻故事背景的區塊鏈遊戲。同時公司已成功自主研發多個AI虛擬人項目，後續網龍將繼續將更多元宇宙技術應用於主營業務。

對於網龍的估值，中銀證券採用分部估值法。游戲業務方面，可比公司2023年市盈率均值為13.99倍，預計2022至2024年經營性利潤19.6億元（人民幣，下同）、21.4億元及23.1億元，對應市盈率為4.53倍、4.14倍及3.83倍。教育業務方面，可比公司2023年市銷率均值4.18倍，預計2022至2024年收入45.3億元、56.2億元及66.5億元，對應市銷率為1.96倍、1.58倍和1.33倍。此外，由於兩大業務有較大差距，且目前基本不存在聯動，整體估值應在相加基礎上折價。首次覆蓋，給予「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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港股 買入 市盈率 網龍（00777）

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