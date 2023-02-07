【澳洲加息】澳洲加息0.25厘、息率創10年高　央行：未來數月仍需加ZC

▲ 【澳洲加息】澳洲加息0.25厘創10年高 央行：未來數月仍需加息

澳洲聯儲局公布，上調澳洲政策利率0.25厘至3.35厘，為2012年9月以來最高水平，符合市場預期。即使個別發達市場宣布暫緩加息，澳洲聯儲局最新聲明仍表明，未來數月需要進一步加息，但預期今年通脹率可回落至4.75%。澳洲去年第四季消費物價指數達到7.8%，為32年來最高通脹幅度。

澳洲聯儲局聲明續指，國內需求加劇通脹壓力，會採取一切措施來實現通脹目標，而利率未來上升幅度將取決於數據和全球經濟狀況。該局預計，2025年中期時通脹率可回落至目標區間上端。

澳洲加息聲明後，澳元匯價短線走強。每澳元兌美元最升約52基點至0.6936，兌港元則升近1%至5.4461。

澳洲聯儲局續表示，2022年澳洲經濟增長強勁，最新預計2023年和2024年GDP增長1.5%。當地就業崗位空缺和招聘廣告數量近期有所下滑，預計失業率2023年將為3.75%，到2025年中期將為4.5%，薪資將因勞動力市場緊俏和通脹而進一步上升，會密切關注勞動力成本和定價。

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