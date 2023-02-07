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【美股焦點】蘋果據報將於下周召開內部AI峰會　將引發AI聊天機械人大亂鬥？

股市 11:43 2023/02/07

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【美股焦點】蘋果據報將於下周召開內部AI峰會　將引發AI聊天機械人大亂鬥？

人工智能聊天機械人ChatGPT大受外界關注，各科企均不甘後人，相繼要推出相應產品迎戰。據知名蘋果（美：AAPL）爆料記者Mark Gurman最新表示，蘋果將於下周舉行（原定的）年度內部AI峰會。

他指，這場峰會就像AI的蘋果全球開發者大會（WWDC），但僅限於蘋果員工。

Gurman提到，有趣的是，該活動將在蘋果總部的史蒂夫喬布斯劇院（Steve Jobs Theater）舉行，現場活動也將向員工直播。因此，從本質上講，蘋果是在新冠疫情之前用作舉辦媒體活動的，現不得不懷疑蘋果何時才會在此重新恢復公開產品發佈活動。

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編輯：姚卓然

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