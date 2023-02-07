【移民加拿大】擴大港人救生艇計劃 畢業10年都合資格

加拿大早前針對港人推出救生艇計劃，放寬香港人移民到當地的門檻。加拿大近日宣布進一步擴大計劃，10年內畢業的香港人亦合乎申請資格。加拿大當局亦延長申請時間2年，截止日期延至2025年2月。加拿大移民部表示，擴大香港人工作許可計劃對於雙方而言是雙贏。

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加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）周一（6日）宣布，過去10年從專上教育機構畢業的香港居民，亦能申請到加拿大工作，擴大此前5年的門檻。計劃申請時間原定周二（7日）截止，加拿大當局亦宣布延長2年，至2025年2月7日。

加拿大現時面對人口老化等問題，需要增加勞動力推動經濟發展。弗雷澤表示，擴大香港居民的工作許可計劃是雙贏。他指計劃增加港人在加拿大獲得工作經驗的機會，亦令加拿大在最需要的時候增加勞動力，從而支援當地經濟。

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申請人可與配偶、伴侶及撫養的子女一同前往加拿大。加拿大一直是港人移民的熱門選擇地點，數據顯示，在2022年1月至11月期間，一共有3,750名港人獲得永久居留權，而2021年則有2,295人，即使在2020年疫情期間，亦有1,045名港人獲得。

加拿大自2021年推出「救生艇計劃」吸引香港人移民，針對港人設立開放式工作簽證（Open Work Permit），但只允許最近5年內從專上教育機構畢業的港人申請，現時正式擴大至10年。計劃亦允許在加拿大接受教育的港人，申請獲得永久居留權。

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責任編輯：李俊儀