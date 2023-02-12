【後疫情時代】專家籲停止2大習慣　提升「復常」工作效率

▲ 研究表明，過多的會議反而會產生反效果，因為無時不刻都要準備開會，斷斷續續的時間表，結果會拖低工作效率。（資料圖片）

近期港府放寬多項防疫措施，除「口罩令」仍生效外，市民的日常生活有望逐步復常。過去兩年多年，大部分企業為應對疫情，都實施在家工作（WFH）和遙距開會等措施，但有人力資源專家建議，企業和員工應停止2種疫情時期的工作習慣，這將有助提升「復常」的效率。

1. 取消不必要的會議：獵頭公司Tiger Recruitment創辦人David Morel表示，在疫情前，專業人士每周平均花18小時在會議上，但疫情出現後，每周開會時數已升至22.5小時，升幅約13%。

【2023搶人才】保誠調查：32%中小企打工仔考慮轉工 酬金、員工保障、假期成留人才三大關鍵

他指出，Zoom和Teams等視像會議軟件成為疫情期間的「開會恩物」，但同時也導致企業愈來愈倚賴它們，令在家工作的員工隨時隨地都能夠開會，變相增加了開會的數量和時間。

但其研究表明，過多的會議反而會產生反效果，因為無時不刻都要準備開會，斷斷續續的時間表，結果會干擾工作進度，拖低工作效率，呼籲企業應盡快消除及縮短不必要的會議，讓員工騰出時間，專注更有意義的工作。

習慣網絡溝通 易致現實社交焦慮

2. 恢復面對面的交流：視像會議的盛行，同樣使人習慣隔著屏幕與人交流，尤其對於Z世代的員工，他們自小已習慣利用網絡等數碼工具溝通，而疫情下，他們與人面對面交流的機會則更少。

【辦公室設計】研究：員工能望窗外大自然環境有助提升情緒及生產力

David Morel認為，當人愈習慣躲在網絡背後與人對話，愈會對現實生活中的溝通感到焦慮；但與人面對面談判、在對方面前自信地說話等，都是重要的職場軟技能，這些都需要通過現場觀察和實踐來學習，而不是僅靠上網就會學懂。所以他建議人們也應讓工作上的社交同樣復常，以免阻礙個人職業發展。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢