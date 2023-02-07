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【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金

股市 12:30 2023/02/07

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恒生指數中午收報21399點，升177點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介時代天使 （06699） 、農夫山泉 （09633） ，並分析受壓股領展房產基金 （00823） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 領展房產基金（00823） 時代天使（06699） 農夫山泉（09633） 經濟 領展 指數 指數期貨 恒生指數 投資推介
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