【土耳其地震】前車路士球員被困瓦礫下 確認已獲救（第二版）

土耳其日前發生連續兩次黎克特制7級以上大地震，死傷人數持續上升。曾效力英超球會車路士（Chelsea）的加納球員艾素（Christian Atsu）在土耳其聯賽征戰，有傳他亦是地震獲救者，惟另有報道指他仍被困在瓦礫下。

（第二版艾素確認已獲救）

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31歲的艾素效力哈塔伊體育會（Hatayspor），球隊基地正好是今次震央所在的卡赫拉曼馬拉什地區（Kahramanmaras）。據悉地震發生後，艾素與數名隊友一名被困瓦礫下，有媒體指艾素已獲救，並被送院治理，他右腳受傷及出現呼吸困難。

哈塔伊體育會領隊Mustafa Özat確認，受傷的艾素已從瓦礫中被救出，惟球會體育總監Taner Savut尚未獲救。

艾素周日（5日）剛代表球會上陣，並在賽事補時階段攻入致勝球。艾素過往曾效力的英超球會車路士及紐卡素（Newcastle）亦有發出聲明，希望他安全獲救。

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同在土耳其聯賽效力，於阿達納鐵路（Adana Demirspor）執教的意大利前國腳蒙迪拿（Vincenzo Montella）表示，當地餘震不斷，他所下塌的酒店亦屢次因餘震需要疏散住客，甚至曾起火。

蒙迪拿稱據他所知，球會所在的城市阿達納震感頗強，不少球員擔心在當地的家人安全。蒙迪拿日前率隊前往最大城市伊斯坦布爾，原定準備周一（6日）作客挑戰榜尾球隊Umraniyespor。

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責任編輯：吳漢培