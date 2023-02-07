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【土耳其地震】前車路士球員被困瓦礫下 一度傳已獲救

環球社會熱點 10:49 2023/02/07

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土耳其日前發生連續兩次黎克特制7級以上大地震，死傷人數持續上升。曾效力英超球會車路士（Chelsea）的加納球員艾素（Christian Atsu）在土耳其聯賽征戰，有傳他亦是地震獲救者，惟另有報道指他仍被困在瓦礫下。

【土耳其地震】與敘利亞逾4300人遇難 WHO恐破2萬死（持續更新） 【下一頁】

31歲的艾素效力哈塔伊體育會（Hatayspor），球隊基地正好是今次震央所在的卡赫拉曼馬拉什地區（Kahramanmaras）。據悉地震發生後，艾素與數名隊友一名被困瓦礫下，有媒體指艾素已獲救，並被送院治理，他右腳受傷及出現呼吸困難。

土耳其記者Enes Ozdemir宣稱艾素獲救，指他在瓦礫下救出。但另有其他媒體報稱，艾素仍在瓦礫下被困。艾素隊友﹑土耳其球員Kerim Alici亦表示，艾素與一同被困的球會體育總監Taner Savut尚未獲救。

    點擊圖片放大
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Salt Bae紐約餐廳空無一人 闖世界盃決賽場地惹禍 【下一頁】

哈塔伊市長﹑哈塔伊體育會榮譽主席Lutfu Savas確認，艾素與Taner Savut的搜救工作仍然持續。

艾素周日（5日）剛代表球會上陣，並在賽事補時階段攻入致勝球。艾素過往曾效力的英超球會車路士及紐卡素（Newcastle）亦有發出聲明，希望他安全獲救。

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責任編輯：吳漢培

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