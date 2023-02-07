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【油價走勢】高盛：油企投資不足將令閒置產能減少　布蘭特期油料重上100美元

宏觀解讀 10:37 2023/02/07

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【油價走勢】高盛:油企投資不足將令閒置產能減少　布蘭特期油料重上100美元

國際油價今年徘徊於75至80美元，但華爾街普遍看好油價前景。高盛商品分析師Jeffrey Currie認為，由於油企投資不足，影響未來原油供應，加上閒置產能減少，預期原油市場很快會出現供不應求，令明年原油市場出現嚴重的供應問題，布蘭特期油料重上100美元。

原油市場將出現嚴重的供求失衡

Currie指，中國對原油需求上升，加上西方對俄羅斯原油的制裁，將會導致原油供應短缺，預期情況會於今年第二季出現，導致油企需求向閒置產能埋手，令未來的閒置產能進一步減少，最終令市場出現嚴重的供求失衡。

「由於中國經濟仍未完全恢復，目前原油市場供應仍過剩，但閒置產能會否用完？2024年或開始出現嚴重問題。」

沙特阿拉伯能源部長亦關注油企投資不足的問題，擔心影響未來的原油生產。「所有的制裁、禁令、缺乏投資，只會引致一個後果，就是在最需要的時候缺乏能源供應。」

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編輯：陳韻妍

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