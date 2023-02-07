2023年2月2日，美聯儲FOMC會議如期放緩加息至25個基點，同時指出在2%的通脹目標實現前持續的加息操作仍是合理的，鮑威爾則“不鷹不鴿”地強調了美國通脹下行仍處於早期階段。根據我們的觀察，在持續加息、氣候因素、供應鏈修復三大因素共振影響下，短期內通脹確實存在加速回落的趨勢，但中長期來看，通脹預期脫鉤和勞動力市場的不平衡性仍將使得通脹中樞居於較高水準並可能引階段性反彈。值得強調的是，即便未來通脹可能出現超預期的短期反復，其對市場的影響較為有限，也很難改變美國貨幣政策轉向和全球疫後週期逆轉的大方向。

美聯儲在2023年2月的會議上將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至4.5%-4.75%。這是聯儲連續第二次會議縮減加息幅度，進一步推升美國借貸成本創下2007年以來的最高水準。整體來看，本次議息會議基本措辭和對通脹態度較12月沒有明顯變化。聯儲對通脹水準的基本判斷是當前通脹下行是否明確仍需要額外的資料（至少3個月）支援。此外，鮑威爾繼續強調了短期通脹預期轉向和薪資粘性對中期通脹的支持作用。因此，更高的利率水準對通脹反彈的限制是有必要的。

當前，市場對美國高通脹的敘事已經產生厭倦。今年以來，市場的宏觀敘事核心試圖從通脹高企轉移至增長變化。然而，從聯儲FOMC最新的表態來看，聯儲仍對通脹是否反彈存在潛在擔憂。從聯儲的角度來看，儘管整體通脹和核心通脹持續回落讓聯儲決策者的壓力有所減輕，但目前通脹預期的回落仍處於下行通道早期階段。短期通脹預期受季節性和能源因素的影響非常顯著，如果季節性因素對能源和糧食價格的影響退去，通脹預期存在快速反彈的風險。

此外，勞動力市場不平衡性仍然長期存在，比如醫護保健人員供給對醫療保健投入成本的影響非常顯著，這直接決定了醫療衛生總體通脹水準仍將保持在高位。從市場的角度來看，投資人淡化通脹韌性的核心邏輯在於長期通脹預期。20世紀70年代長期通脹預期始終保持高位是因為70年代的潛在經濟增速明顯好於當前。因此，市場認為當前美國和全球的潛在經濟增長水準不足以支持持續的高通脹，即使通脹存在隨時反彈的可能也很難支援長期資產組合回報率抬升。這也是為什麼當前市場焦點更加樂意押注聯儲政策轉向和2023年美國經濟軟著陸的可能。我們認為，年內通脹階段性反彈對市場的影響有限，但真正的市場風險源於通脹是否存在持續高波動的可能。

責任編輯︰梁浩碩

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