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【電動車】比亞迪執行副總裁李柯：比亞迪傾向在歐洲建廠　較接手舊工廠的可能性更大

股市 10:25 2023/02/07

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【電動車】比亞迪執行副總裁李柯：比亞迪傾向在歐洲建廠　較接手舊工廠的可能性更大

比亞迪 （01211） 執行副總裁李柯在接受《彭博》採訪時表示，比亞迪正探索在歐洲建立自己的工廠，提到「並非專注於其他公司的設施」。這暗示相比接手福特汽車（Ford）的德國工廠，比亞迪傾向自建工廠的可能性更高，並非收購其他公司的工廠。

比亞迪升約1%，報248.2元。

李柯指，比亞迪目前還沒有任何目標工廠，但公司正在進行可行性調查，尋求最好的設廠方案，而目前亦暫未有目標國家落腳。比亞迪希望在歐洲擁有穩固的銷售和經銷商網絡以及服務中心，以確保消費者對其品牌的信心。

另外，她又指，公司打算提高打丁美洲的滲透率，由現時少於2%，在未來3至5年升至10%至20%。

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編輯：姚卓然

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