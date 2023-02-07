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【百度9888】百度3月公測中國版ChatGPT「文心一言」　股價彈18%破頂

股市 13:07 2023/02/07

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【百度9888】百度確認推出類似ChatGPT的項目、命名「文心一言」

百度 （09888） 確認，其類似人工智能聊天機器人的ChatGPT項目，命名「文心一言」，英文名ERNIE Bot。百度預計，3月份可完成「文心一言」內部測試，面向公眾開放，目前有關產品正處於推出前的衝刺準備階段。百度午後升幅擴大至18%，破頂高見166.3元。

目前以中國內地或香港網域，不能直接使用ChatGPT。

ChatGPT短時間內在全球爆紅，甚至被視為可動搖搜查引擎的地位。微軟（美：MSFT）隨即牽頭投資約100億美元於ChatGPT母企OpenAI，可見【下一頁】

百度：擁有人工智能全棧佈局

百度表示，集團擁有ChatGPT相關技術，而且百度在人工智能四層架構中，有全棧佈局，包括底層的芯片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用，而文心一言，位於模型層。

百度創始人李彥宏曾稱，ChatGPT是AI技術發展到一定地步後產生的新機會，但是要把它變成人人需要的產品，這一步其實才是最難的。

相關文章：【 大行報告】百度大彈9%　麥格理看好百度推出類似「ChatGPT」、大摩提一發展關注要點

相關文章：【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%

【開市追揸沽】全面通關後市點走？百度回調現吸納時機？

開市追揸沽
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

編輯：陳韻妍

港股 人工智能 晶片 李彥宏 百度集團—SW（09888）
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