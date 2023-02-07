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【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？

股市 09:57 2023/02/07

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【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」　上次表現如何？

港股自2020年12月以來，技術層面上首次再出現終極黃金交叉的利好訊號。2020年大市出現終極黃金交叉後，港股於26500點水平，2個月時間升至31183點高位，相當升逾17%。

大市今早止跌反彈，恒生指數早段升逾百點。

所謂終極黃金交叉，即50天綫（今處於約20182點）升穿250天牛熊分界綫（今處於約20181點），是後市可呈向好趨勢的訊號，被視為買入訊號，或有大型資金部署追貨。至於此前彭博報道指恒指出現「黃金交叉」，則是50天綫升穿200天綫。

恒生指數對上一次出現終極黃金交叉，是2020年12月10日，港股當時約26500點水平，要留意的是2020年出現「金叉」訊號後，其非立即爆升，而是略為回落至26000點關口，其後展開升勢，升至2021年2月18日31183點始見頂回落。

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責任編輯︰梁浩碩

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