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【加密貨幣】幣安明日暫停美元轉賬　消息宣布後錢包淨流出超過1.7億美元

股市 09:19 2023/02/07

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【加密貨幣】幣安明日暫停美元轉賬　消息宣布後錢包淨流出超過1.7億美元

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）將從2月8日起暫停國際客戶的美元提款和存款，但公司未有說明原因。

幣安指，每月有0.01%活躍用戶使用美元銀行轉賬，正在努力盡快重啟服務。幣安發言人表示，客戶仍然可以使用其他法定貨幣或支付方式購買加密貨幣。對於受影響的少數用戶，將在接下來的幾周內為這些用戶宣布一個新的銀行合作夥伴。

幣安發出公告後，其加密錢包資金流出量大增，價值數百萬美元的加密貨幣從幣出流出，但公司表示淨存款仍然是正數的。根據 DefiLlama 的數據，幣安淨流出超過1.72億美元（約13.5億港元），但幣安擁有價值422億美元（約3311.6億港元）加密資產，佔比屬微不足道。

幣安美國（Binance US）指，此舉僅適用於以美元向銀行賬戶轉賬或從銀行賬戶轉賬的非美國客戶，而幣安美國則擁自己的銀行伙伴，同時主要的幣安交易所並不服務美國用戶，因而對其無影響。

幣安的銀行伙伴Signature Bank在1月提高了美元轉賬的交易最低限額到10萬美元，並適用於所有加密貨幣交易所客戶。

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編輯：姚卓然

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