歷山酒店【情人節甜蜜禮遇】  2023年2月10日至14日

歷山酒店為您呈獻一系列浪漫驚喜，讓您於這個繁花盛開的季節為愛侶奉上甜蜜禮遇，既可選擇於璀璨奪目的宴會廳享用西式晚餐，或於典雅的歷山餐廳享用豐富美味的自助晚餐，更可入住悠閒舒適的客房與愛侶歡度醉人一夜。



【情人節自助晚餐】

盡情享受多款美饌，精心烹製的國際和亞洲美饌，如即開生蠔、冰鎮海鮮、精選刺身、各式沙律，慢燒特級肉眼牛扒、法式香草燒羊鞍、香草白酒牛油炒青口、星洲胡椒蝦、蜜餞煙豬柳配酸椰菜及一系列令人垂涎欲滴的甜點。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

成人每位HK$668*，更可以特別優惠價另加配覆盆子鮮忌廉蛋糕及氣泡酒兩杯



於酒店eShop: http://bitly.ws/zpgc 預訂並繳付全費可享75折優惠

詳情及查詢，請致電: 3893 2868 或電郵: fnb@hotelalexandrahk.com

【情人節二人西式套餐】

於華麗璀璨的宮廷式宴會廳中享用情人節四道菜二人套餐，一同品嚐精緻醒胃的煙燻三文魚配菠菜啫喱千層批，主菜可選擇慢煮美國牛小排及烤大蝦或香草海鹽烤智利深海鱸魚及帶子，最後奉上色彩亮麗、香滑細膩的甜蜜香桃玫瑰慕絲，並奉送氣泡酒一瓶。

▲ 情人節四道菜二人套餐

成人兩位HK$1,388*, 2023年2月10日或之前預訂可享9折早鳥優惠

詳情及預訂，請致電: 3893 2879 或電郵: catering@hotelalexandrahk.com



* 價目需另收加一服務費 / 附條款及細則

【情人節甜蜜相聚】住宿計劃

與愛人溫馨相聚，享受豐盛西式套餐或自助晚餐及半自助早餐之餘，並一起度過漫漫長夜的濃情蜜意時刻。酒店客房住宿由HK$1,688*起, 2月10日或之前預訂，可獲贈精美房間佈置(價值HK$500)。

*價目為每房每晚，需另加一服務費

詳情及預訂 : http://bitly.ws/zaMR 或致電: 3893 2828 或電郵: rsvn@hotelalexandrahk.com

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

關於歷山酒店

全新以設計為主導的歷山酒店，融合維多利亞色彩及現代格調，力臻展現細意周到的服務及貼心設施的完美結合。酒店位於港島北角臨海地段，840 間簡約雅致的客房及齊備的設施為賓客提供安全舒適的愜意空間， 包括特色餐飲設施、設備完善的健身中心、室外游泳池、5 間多功能會議廳及設有獨立通道的華麗宴會廳， 方便賓客經大堂樓層輕鬆直達場地。酒店鄰近各式本地美食以及文化歷史景點，距離港鐵炮台山站約2 分鐘步程，約10 分鐘車程可達香港會議展覽中心，前往香港國際機場亦只須約40 分鐘。

歡迎關注我們的Facebook (@hotelalexandrahk) 及Instagram (@hotelalexandrahongkong)，並以#hotelalexandrahk 作社交網絡上的標籤。

www.hotelalexandrahk.com

(特約)