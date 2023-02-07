【港股市況】百度曾大升18%　濠賭股、車股逆市向下　恒指尾市升不足百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股反彈，大市高開66點，其後走勢向上，曾升最多290點，高見21512點，恒生指數半日升177點，報21399點，成交558.9億元。科指升1.9%，報4547點。百度 （09888） 大升逾14%，為表現最好藍籌，ATM升0.6%至逾1%，濠賭股普遍逆市向下，銀娛 （00027） 跌逾1%。

大行報告︰

【大行報告│小米1810】建銀國際調升小米目標價29% 料電動車業務2024年才有收入貢獻

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：00】恒指U盤前升104點，報21326點。

【15：52】煜盛文化 （01859） 尾市挫逾42%，低見0.15元。

【15：32】【中燃384】中燃：增值業務佔EBIT約三分一、分拆上市可釋放價值 今年售氣量料回復雙位數增長

【15：22】恒指尾市升約62點，報21285點，科指升近1%，報4508點。

【15：18】心亞迪 （01211） 轉跌0.5%，吉利 （00175） 跌0.8%，長汽 （02333） 跌逾1%，廣汽 （02238） 跌0.7%。另外，理想汽車 （02015） 升逾1%，小鵬汽車 （09868） 升0.8%，蔚來 （09866） 跌0.1%。

【15：06】商湯 （00020） 跌逾4%，低見2.86元。

【14：56】百度 （09888） 最新升近15%，報161.8元，午後曾高見166.3元。

【14：33】銀娛 （00027） 午後跌幅擴大至逾2%，為表現最差藍籌，至於金沙 （01928） 靠穩升0.2%。

【14：27】電力股造好，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 分別升逾5%，龍源電力 （00916） 升逾1%。

【14：19】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 跌0.6%，京東 （09618） 、小米 （01810） 跌近0.2%。

【14：07】美團 （03690） 午後轉跌，最新跌0.6%，低見162.5元。

【14：04】港股升幅收窄至近100點，報21318點，升96點，科指升1.2%，報4519點。

【13：21】美圖公司 （01357） 最新升2成，破頂高見2.95元。

【13：16】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 午後升2%，美團 （03690） 升0.7%。

【13：11】新東方在綫 （01797） 倒跌，午後逆市跌1%，低見55.55元，新東方 （09901） 偏軟跌0.2%。

【13：08】百度 （09888） 午後升幅進一步擴大，股價升18%，破頂高見166.3元，成交1960萬元。

【13：00】恒指午後初段升約155點，報21377點，科指升1.8%，報4544點。百度 （09888） 升逾15%，升穿今早高位，高見163元。

【12：00】港股反彈，恒生指數半日升177點，報21399點，成交558.9億元。科指升1.9%，報4547點。百度 （09888） 大升逾14%，為表現最好藍籌，ATM升0.6%至逾1%，濠賭股普遍逆市向下，銀娛 （00027） 跌逾1%。

【11：42】恒指中午收市前升約228點，報21450點，科指升1.4%，報5984點。

【11：30】內地股市普遍向好，上證半日升0.3%，深證升近0.3%，創業板指跌近0.1%。

【11：23】百度 （09888） 大升15%，高見162.4元，成交達23.2億元。

【11：15】濠賭股除金沙 （01928） 升0.5%外，其餘逆市向下，其中藍籌銀娛 （00027） 跌逾1%，永利 （01128） 跌0.7%，美高梅 （2282） 跌逾1%，澳博 （00880） 跌0.5%，新濠 （00200） 跌1%。

【11：02】港股升勢回順，高位回落百點，恒指最新升約187點，報21409點，科指升1.6%，報4534點。

【10：57】百度 （09888） 熱炒，股價升逾12%，高見159.8元，成交達19億元。

【10：47】美圖公司 （01357） 升逾13%，破頂高見2.78元。

【10：37】大市升幅擴大至約285點，升至21500點關口。科指升2.3%，報4566點。

【10：35】昨日逆市大升約光啟科學，股價今早回吐23%，低見0.183元。

【10：26】百度 （09888） 升幅擴至逾9%，高見154.5元。

【10：26】【電動車】比亞迪執行副總裁李柯：比亞迪傾向在歐洲建廠 較接手舊工廠的可能性更大

【10：24】香港科技探索 （01137） 旗下電商平台HKTVmall，1月總商品交易額（GMV）6.64億元，按年及按月跌5%及6.9%。香港科技探索隨市向好，股價升0.7%，高見5.52元。

【香港科技探索】HKTVmall 1月GMV錄6.6億 按年跌5%

【10：20】友邦 （01299） 逆市偏軟，跌0.3%，低見84.6元。

【10：17】香港航天科技 （01725） 股價升逾13%，高見8.86元。

【10：09】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，為ATM中表現最好，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升0.8%。

【10：03】百度 （09888） 升6%，高見150元。報道指百度確認，類似ChatGPT的項目名字確定為文心一言，英文名ERNIE Bot，3月份完成內測，面向公眾開放。

【百度9888】百度確認推出類似ChatGPT的項目、命名「文心一言」 百度股價彈逾6%

【09：58】 大市升幅擴大至約200點，回升至21400點水平。

【09：58】【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」 上次表現如何？

【09：53】【新股IPO】中燃曾升3% 擬分拆增值業務上市、集資額達62億元 料最快下半年上市

【09：41】百度 （09888） 升逾2%，商湯 （00020） 則逆市回吐3%。

【09：36】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升1%，碧桂園 （02007） 升近2%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升2%。

【09：33】順騰國際 （00932） 股價早段大升逾6成，高見0.142元，成交205萬元。

【09：31】港股開市後升幅擴大至約160點，報21382點，科指升1%，報4510點。

【09：21】ATM向好，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，美團 （03690） 升0.6%，恒生指數高開66點，恒指開報21288點，科指升0.5%，報4485點。

【09：13】期指開報21327點，升84點或0.4%。

【08：55】拉夏貝爾 （06116） 停牌。

【08：51】恒指黑期升約58點，報21258點，道指期貨升47點，報33981點。

【07：58】【生科股】和鉑醫藥獲美FDA批單克隆抗體臨床試驗

【07：45】港股ADR收報21176點，跌46點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報56.38元，較港收市價低0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.58元，較港收市價低1.22元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.44元，較港收市價高0.24元或0.2%。

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【07：30】環球股市觀望儲局官員本周講話，憂慮儲局持續加息，以及等待本周更多業績公布，美股反覆偏軟，道指跌幅曾擴大至242點，收市跌34點，報33891點；標指跌25點，報4111點；納指跌119點或1%，報11887點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力

責任編輯︰梁浩碩