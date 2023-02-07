【港股市況】恒指黑期升約58點　道指期貨升47點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約46點，恒指料開報21176點。滙豐 （00005） ADR折合報56.38元，較港收市價低0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.58元，較港收市價低1.22元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.44元，較港收市價高0.24元或0.2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報21327點，升84點或0.4%。

【08：55】拉夏貝爾 （06116） 停牌。

【08：51】恒指黑期升約58點，報21258點，道指期貨升47點，報33981點。

【07：58】【生科股】和鉑醫藥獲美FDA批單克隆抗體臨床試驗

【07：45】港股ADR收報21176點，跌46點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報56.38元，較港收市價低0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.58元，較港收市價低1.22元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.44元，較港收市價高0.24元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】環球股市觀望儲局官員本周講話，憂慮儲局持續加息，以及等待本周更多業績公布，美股反覆偏軟，道指跌幅曾擴大至242點，收市跌34點，報33891點；標指跌25點，報4111點；納指跌119點或1%，報11887點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力

責任編輯︰梁浩碩