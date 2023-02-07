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【港股市況】恒指高開66點　ATM向好、騰訊升1%（不斷更新）

股市 09:53 2023/02/07

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港股市況不斷更新

港股反彈高開。ATM向好，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，美團 （03690） 升0.6%，恒生指數高開66點，恒指開報21288點，科指升0.5%，報4485點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：53】【新股IPO】中燃曾升3%　擬分拆增值業務上市、集資額達62億元　料最快下半年上市

【09：41】百度 （09888） 升逾2%，商湯 （00020） 則逆市回吐3%。

【09：36】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升1%，碧桂園 （02007） 升近2%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升2%。

【09：33】順騰國際 （00932） 股價早段大升逾6成，高見0.142元，成交205萬元。

【09：31】港股開市後升幅擴大至約160點，報21382點，科指升1%，報4510點。

【09：21】ATM向好，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，美團 （03690） 升0.6%，恒生指數高開66點，恒指開報21288點，科指升0.5%，報4485點。

【09：13】期指開報21327點，升84點或0.4%。

【08：55】拉夏貝爾 （06116） 停牌。

【08：51】恒指黑期升約58點，報21258點，道指期貨升47點，報33981點。

【07：58】【生科股】和鉑醫藥獲美FDA批單克隆抗體臨床試驗

【07：45】港股ADR收報21176點，跌46點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報56.38元，較港收市價低0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.58元，較港收市價低1.22元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.44元，較港收市價高0.24元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】環球股市觀望儲局官員本周講話，憂慮儲局持續加息，以及等待本周更多業績公布，美股反覆偏軟，道指跌幅曾擴大至242點，收市跌34點，報33891點；標指跌25點，報4111點；納指跌119點或1%，報11887點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】中美角力有望降溫　夜期收市倒升17點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力

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責任編輯︰梁浩碩

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