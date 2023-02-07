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【港股市況】恒指早段升200點 ATM向好、百度升逾12%（不斷更新）
港股反彈高開。ATM向好，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，美團 （03690） 升0.6%，恒生指數高開66點，恒指開報21288點，科指升0.5%，報4485點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【11：02】港股升勢回順，高位回落百點，恒指最新升約187點，報21409點，科指升1.6%，報4534點。
【10：57】百度 （09888） 熱炒，股價升逾12%，高見159.8元，成交達19億元。
【10：47】美圖公司 （01357） 升逾13%，破頂高見2.78元。
【10：37】大市升幅擴大至約285點，升至21500點關口。科指升2.3%，報4566點。
【10：35】昨日逆市大升約光啟科學，股價今早回吐23%，低見0.183元。
【10：26】百度 （09888） 升幅擴至逾9%，高見154.5元。
【10：26】【電動車】比亞迪執行副總裁李柯：比亞迪傾向在歐洲建廠 較接手舊工廠的可能性更大
【10：24】香港科技探索 （01137） 旗下電商平台HKTVmall，1月總商品交易額（GMV）6.64億元，按年及按月跌5%及6.9%。香港科技探索隨市向好，股價升0.7%，高見5.52元。
【香港科技探索】HKTVmall 1月GMV錄6.6億 按年跌5%
【10：20】友邦 （01299） 逆市偏軟，跌0.3%，低見84.6元。
【10：17】香港航天科技 （01725） 股價升逾13%，高見8.86元。
【10：09】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，為ATM中表現最好，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升0.8%。
【10：03】百度 （09888） 升6%，高見150元。報道指百度確認，類似ChatGPT的項目名字確定為文心一言，英文名ERNIE Bot，3月份完成內測，面向公眾開放。
【百度9888】百度確認推出類似ChatGPT的項目、命名「文心一言」 百度股價彈逾6%
【09：58】 大市升幅擴大至約200點，回升至21400點水平。
【09：58】【恒生指數】恒指出現「終極黃金交叉」 上次表現如何？
【09：53】【新股IPO】中燃曾升3% 擬分拆增值業務上市、集資額達62億元 料最快下半年上市
【09：41】百度 （09888） 升逾2%，商湯 （00020） 則逆市回吐3%。
【09：36】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升1%，碧桂園 （02007） 升近2%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升2%。
【09：33】順騰國際 （00932） 股價早段大升逾6成，高見0.142元，成交205萬元。
【09：31】港股開市後升幅擴大至約160點，報21382點，科指升1%，報4510點。
【09：21】ATM向好，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，美團 （03690） 升0.6%，恒生指數高開66點，恒指開報21288點，科指升0.5%，報4485點。
【09：13】期指開報21327點，升84點或0.4%。
【08：55】拉夏貝爾 （06116） 停牌。
【08：51】恒指黑期升約58點，報21258點，道指期貨升47點，報33981點。
【07：58】【生科股】和鉑醫藥獲美FDA批單克隆抗體臨床試驗
【07：45】港股ADR收報21176點，跌46點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報56.38元，較港收市價低0.22元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報375.58元，較港收市價低1.22元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報103.44元，較港收市價高0.24元或0.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】環球股市觀望儲局官員本周講話，憂慮儲局持續加息，以及等待本周更多業績公布，美股反覆偏軟，道指跌幅曾擴大至242點，收市跌34點，報33891點；標指跌25點，報4111點；納指跌119點或1%，報11887點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】中美角力有望降溫 夜期收市倒升17點（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力
責任編輯︰梁浩碩