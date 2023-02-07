▲ 【美股業績】動視暴雪季度業績勝預期 股價盤後升1%

動視暴雪（Activision Blizzard 美︰ATVI）公布季度業績。動視暴雪季度收入為35.7億美元，高於預期的30.8億美元，每股收益1.87美元，亦較分析師預期的1.52元優勝。動視暴雪股價盤後向好，升逾1%，報72.5美元。

期內，每月活躍用戶 （MAU）為3.89億，高於預期的3.88億。動視暴雪公布決勝時刻：現代戰爭II（Call of Duty： Modern Warfare II），鬥陣特攻2（Overwatch 2），魔獸世界：巨龍崛起（World of Warcraft： Dragonflight）一系列備受矚目的遊戲，其中Modern Warfare II推出10天內銷售額即達10億美元。

微軟（美︰MSFT）以690億美元收購動視暴雪的交易正受美國聯邦貿易委員會的質疑，並受到歐盟當局的調查。動視暴雪表示，兩家公司將繼續與監管機構合作審查該交易。

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責任編輯︰梁浩碩