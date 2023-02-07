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【美股業績】動視暴雪季度業績勝預期　股價盤後升1%

股市 08:33 2023/02/07

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【美股業績】動視暴雪季度業績勝預期　股價盤後升1%

動視暴雪（Activision Blizzard 美︰ATVI）公布季度業績。動視暴雪季度收入為35.7億美元，高於預期的30.8億美元，每股收益1.87美元，亦較分析師預期的1.52元優勝。動視暴雪股價盤後向好，升逾1%，報72.5美元。

期內，每月活躍用戶 （MAU）為3.89億，高於預期的3.88億。動視暴雪公布決勝時刻：現代戰爭II（Call of Duty： Modern Warfare II），鬥陣特攻2（Overwatch 2），魔獸世界：巨龍崛起（World of Warcraft： Dragonflight）一系列備受矚目的遊戲，其中Modern Warfare II推出10天內銷售額即達10億美元。

微軟（美︰MSFT）以690億美元收購動視暴雪的交易正受美國聯邦貿易委員會的質疑，並受到歐盟當局的調查。動視暴雪表示，兩家公司將繼續與監管機構合作審查該交易。

【開市追揸沽】全面通關後市點走？百度回調現吸納時機？

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【美股業績】Pinterest季度收入遜預期　股價盤後曾挫逾一成

【美企業績】福特上季盈利插近九成　不排除額外裁員、開市跌超過10%

【Qualcomm業績】高通季度收入、指引齊遜預期　股價盤後跌近3%

責任編輯︰梁浩碩

美股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）
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