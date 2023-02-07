▲ 【美國經濟】高盛下調美國經濟衰退預期概率至25％ 軟著陸或可實現

高盛經濟學家Jan Hatzius等表示，鑒於就業市場持續強勁和企業信心改善的跡象，美國經濟衰退風險正在下降，將未來12個月美國經濟衰退的預期概率從35%下調至25%。 而上月彭博對經濟學家的調查顯示經濟衰退的可能性為65%。從歷史上看，任何12個月內經濟衰退的通常概率約為15%。

Hatzius指，勞動力市場持續走強和企業調查結果的改善表明，近期經濟下滑的風險已經顯著降低。再者，根據上周五公佈的數據，美國1月新增就業崗位超過50萬個，遠遠強於預期。

軟著陸或可實現 未來2次議息或各加息25基點

高盛還指出，通脹快速放緩，薪資增速正在朝與聯儲局2%通脹目標相適應的水平回落。Hatzius認為，這一前景支持聯儲局的觀點，即所謂的經濟「軟著陸」是可以實現的，而且也支持聯儲會在3月和5月會議上各加息25個基點。



高盛表示，其他主要經濟體高於預期的增速也將對美國有利，該行預計歐元區將避免經濟衰退，中國經濟有望迅速反彈。

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編輯：姚卓然





