▲ 【生科股】和鉑醫藥獲美FDA批單克隆抗體臨床試驗

和鉑醫藥 （02142） 公布，已獲美國食品及藥物監督管理局 （FDA）的新藥研究申請許可（IND）在美國啟動單克隆抗體HBM1022的臨床試驗。

HBM1022是一款利用和鉑抗體集成平臺開發的針對G蛋白偶聯受體（GPCR）蛋白 CCR8單克隆抗體。該抗體通過抑制CCR8陽性的調節T細胞，啟動腫瘤微環境中 效應性T細胞的腫瘤特異性殺傷，從而起到治療腫瘤的作用。同時HBM1022能夠 同時識別人和食蟹猴的CCR8，並在臨床前動物實驗中驗證了其抗腫瘤的功能活性。

公司指，HBM1022有望在包括乳腺癌，結腸癌，胃癌，非小細胞肺癌，頭頸癌等CCR8陽性的調節性T細胞富集的多種實體瘤中顯示治療潛力。

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編輯：姚卓然