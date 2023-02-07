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【美股業績】Pinterest季度收入遜預期　股價盤後曾挫逾一成

股市 07:52 2023/02/07

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【美股業績】Pinterest季度收入遜預期　股價盤後曾挫逾一成

Pinterest（美︰PINS）公布季度業績。圖片社交平台Pinterest季度扭虧，賺1700萬美元，收入按年增長4%至近8.8億美元，低於預期的8.9億美元，每股收益0.29美元，高於預期的0.27美元。Pinterest股價盤後曾挫逾一成，最新跌近2%，報27.35美元。

期內，全球月活躍用戶（MAU）按年增長4%至4.5億，略低於預期的4.523億。於美國及加拿大地區的每用戶平均收入 （ARPU） 按年增長6%至7.6美元。

將於7月離職的財務總監Todd Morgenfeld警告，Pinterest預計美國中小型企業及中端市場廣告商在第一季度將持續疲軟，因他們繼續面臨巨大挑戰。公司已採取削減成本的措施，包括減少招聘員工及關閉一些規模較小、利用率較低的辦公空間。

Pinterest表示，預計今季銷售額將較去年同期錄得低個位數增長，相對分析師預計增長6.9%至6.1億美元。

【美企業績】福特上季盈利插近九成　不排除額外裁員、開市跌超過10%

【Qualcomm業績】高通季度收入、指引齊遜預期　股價盤後跌近3%

【Amazon業績】亞馬遜上季營業利潤跌23%　AWS雲業務收入增兩成　開市跌超過5%

責任編輯︰梁浩碩

美股 Pinterest（美：PINS） Pinterest
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