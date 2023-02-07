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【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard　迎戰ChatGPT　股價跌近2%

股市 05:57 2023/02/07

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【ChatGPT】Google發布AI聊天機械人Bard

搜尋引擎Google宣布，推出新的AI聊天機械人，稱為「Bard」，將在未來幾周開放給公眾測試，OpenAI 的聊天機械人ChatGPT推出不足4個月，即引起全球鬨動，被視為將可改變世界，OpenAI亦已同微軟結盟，Google不得怠慢，「Bard」被視為Google強勢迎戰，力保AI龍頭位置。

Alphabet收市跌1.8%，收報102.9美元。

「Bard」由Google的大型語言模型LaMDA或Dialogue Applications而來，Google官方博客文章指，在正式推出前，將該對話技術開放給信任的測試人員。

外電消息指，Google啟動「紅色代碼」計劃，功能包括聊天機械人「Apprentice Bard」，以供桌面電腦作對答形式使用。

Google母公司Alphabet（美：GOOGL） CEO Sundar Pichai指，很快，用家將會在搜尋時見到AI支援的功能，提取複雜信息，並將多種觀點轉化為易於理解的格式，令用家很快縱觀全局，以及在網絡上學習，就像初學者展開入門學習，無論是否尋求更多的觀點，例如資料可來自同時彈鋼琴及吉他的博客主，或者更多深層次的主題。

Google再舉例指，如何向一名便用「Bard」的9歲小童，簡單解釋複雜的問題，例如美國太空總署詹士韋伯太空望遠鏡新發現。

產品測試會在最近的一次全體會議之後進行，鑑於 ChatGPT 強勢流行，員工對公司在 AI 方面的競爭優勢表示擔憂。Google AI 負責人當時指，由於公司在提供錯誤信息方面存在更大的聲譽風險，因此會比小型初創公司更保守。

【 大行報告】百度大彈9%　麥格理看好百度推出類似「ChatGPT」、大摩提一發展關注要點

【AI大戰】微軟宣布向 ChatGPT 母企 OpenAI 投資百億美元

記者：譚志偉

機械人 Google 美股 Alphabet（美：GOOG） Alphabet
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