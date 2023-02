【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式

情人節快到,各大商戶也推出限定產品。7-Eleven繼月初推出的Sanrio characters「Love²雙層玻璃杯」,今期再聯同可愛的Sanrio卡通角色Hello Kitty 和 Little Twin Stars,化身 2 款「甜蜜限定」情人節禮物,分別為Hello Kitty「Foreve 花 Love」,及 Little Twin Stars「暖Love Love 咕𠱸」。

以上兩款產品設計上皆以浪漫的粉紅色為主調,配搭人見人愛的 Sanrio characters ,外型美觀,造型得意,非常有質感 ,將於2月8日早上7時起於7-Eleven分店換購,把握機會向情人或摰愛表達心意。



1. Hello Kitty 「Foreve 花 Love」

以 Hello Kitty 可愛的臉作花朵公仔,花束長約 35cm,每朵花皆可獨立拆開成為花朵公仔,隨你配搭。花束公仔不受時間影響,容易保存且款式多變,深受女士歡迎。「Foreve 花 Love」也寓意愛情細水長流,一生一世。



Hello Kitty 「Foreve花 Love」換購詳情:

由 2023 年 2 月 8 日早上 7 時起,於 7-Eleven 分店以任何消費加238元,或以8,000 yuu 積分加198元,即可換購 Hello Kitty 「Foreve 花 Love」1 件。數量有限,換完即止,不設訂貨。



2. Little Twin Stars「暖 Love Love 咕𠱸」

星星造型的暖手咕𠱸可以用作靠墊及抱枕使用,印上可愛的 Kiki 和 Lala 立即感受到雙倍幸福,非常治癒。咕𠱸側面的口袋設計具有暖手功能,天氣寒冷時可以伸手入咕𠱸取暖,像情人一樣貼心溫暖。產品採用柔滑軟熟的物料,不易變形。

Little Twin Stars「暖Love Love 咕𠱸」換購詳情:

由 2023 年 2 月 8 日早上 7 時起,於 7-Eleven 分店以任何消費加99元或以 8,000 yuu 積分加59元,即可換購 Little Twin Stars「暖 Love Love 咕𠱸」1 件。數量有限,換完即止,不設訂貨。

責任編輯:陳詠妍