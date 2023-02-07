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【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式

理財智慧 07:42 2023/02/07

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情人節快到，各大商戶也推出限定產品。7-Eleven繼月初推出的Sanrio characters「Love²雙層玻璃杯」，今期再聯同可愛的Sanrio卡通角色Hello Kitty 和 Little Twin Stars，化身 2 款「甜蜜限定」情人節禮物，分別為Hello Kitty「Foreve 花 Love」，及 Little Twin Stars「暖Love Love 咕𠱸」。

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

以上兩款產品設計上皆以浪漫的粉紅色為主調，配搭人見人愛的 Sanrio characters ，外型美觀，造型得意，非常有質感 ，將於2月8日早上7時起於7-Eleven分店換購，把握機會向情人或摰愛表達心意。
 

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1. Hello Kitty 「Foreve 花 Love」
以 Hello Kitty 可愛的臉作花朵公仔，花束長約 35cm，每朵花皆可獨立拆開成為花朵公仔，隨你配搭。花束公仔不受時間影響，容易保存且款式多變，深受女士歡迎。「Foreve 花 Love」也寓意愛情細水長流，一生一世。


Hello Kitty 「Foreve花 Love」換購詳情：
由 2023 年 2 月 8 日早上 7 時起，於 7-Eleven 分店以任何消費加238元，或以8,000 yuu 積分加198元，即可換購 Hello Kitty 「Foreve 花 Love」1 件。數量有限，換完即止，不設訂貨。
 

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2. Little Twin Stars「暖 Love Love 咕𠱸」
星星造型的暖手咕𠱸可以用作靠墊及抱枕使用，印上可愛的 Kiki 和 Lala 立即感受到雙倍幸福，非常治癒。咕𠱸側面的口袋設計具有暖手功能，天氣寒冷時可以伸手入咕𠱸取暖，像情人一樣貼心溫暖。產品採用柔滑軟熟的物料，不易變形。
Little Twin Stars「暖Love Love 咕𠱸」換購詳情：
由 2023 年 2 月 8 日早上 7 時起，於 7-Eleven 分店以任何消費加99元或以 8,000 yuu 積分加59元，即可換購 Little Twin Stars「暖 Love Love 咕𠱸」1 件。數量有限，換完即止，不設訂貨。

【名人專訪】術數師蔣匡文︰兔年股樓表現平平，詳見【下一頁

 

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責任編輯：陳詠妍

 

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