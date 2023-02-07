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【新股IPO】中燃曾升3%　擬分拆增值業務上市、集資額達62億元　料最快下半年上市

新股IPO 09:40 2023/02/07

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【新股IPO】中燃擬分拆增值業務上市、集資額達62億元　料最快下半年上市

據外電引述知情人士指出，中國燃氣 （00384） 擬分拆旗下增值服務業務在港上市，集資額約5至8億美元（約39億至62.4億港元），業務估值約150億元，中燃正邀請潛在財務顧問作招股，預期最早於下半年上市。據中燃去年中期報告指出，截至9月底止，集團上半年增值服務業務按年跌30.1%至25.5億元，受惠於引入新銷售模式，集團稅前溢利則增1.06倍至5.86億元。

中燃曾升3%，高見12.48元，現報12.26元，升1.3%。

中燃服務逾5000萬用戶，擬分拆的增值服務業務維持穩定增長，主要銷售廚房用具如煤氣爐及熱水爐以及提供智能家居服務，如購物、財務管理及付費的電商平台。去年3月，中國燃氣以30億元增持增值業務股權，從51%至71%，若公司能於明年3月底前上市，中燃主席劉明輝及總裁黃勇同意於公司購回股份。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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