▲ 【新股IPO】中燃據報已選定投行分拆增值業務上市 涉中信、工銀、摩通及瑞銀

中國燃氣 （00384） 自2月傳出計劃分拆旗下增值服務業務在港上市，集資額約5至8億美元（約39億至62.4億港元）。中燃據報已選定4間投行負責是次分拆上市計劃，包括中信證券、工銀國際、摩根大通及瑞銀領頭，分拆業務預期最早於下半年上市。據中燃去年中期報告指出，截至9月底止，集團上半年增值服務業務按年跌30.1%至25.5億元，受惠於引入新銷售模式，集團稅前溢利則增1.06倍至5.86億元。

中燃服務逾5000萬用戶，擬分拆的增值服務業務維持穩定增長，主要銷售廚房用具如煤氣爐及熱水爐以及提供智能家居服務，如購物、財務管理及付費的電商平台。去年3月，中國燃氣以30億元增持增值業務股權，從51%至71%，以交易作價計算，公司估值涉150億元。若公司能於2024年3月底前上市，中燃主席劉明輝及總裁黃勇同意於公司購回股份。

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記者：宋佩恩