  • 19°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 23:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】美國修改稅收減免車款規定　Tesla Model Y即加價1500美元　股價開市升2%

股市 23:15 2023/02/06

分享：

分享：

美國上月通過《通脹削減法案》，當中對電動車買家提供7500美元稅務減免，當時令Tesla（美：TSLA）急將其Model Y產品減價超過20%，以符合相關售價上限要求。但隨著美國財政部上周五修改車款規定，令Model Y可適用於更高的售價上限，Tesla隨即將該車款售價重新上調。Tesla股價開市升逾2%，暫報195.29美元。

Tesla上月中將Model Y售價急減至5.299萬美元，以符合對電動車稅務減免的5.5萬元售價要求，及後將售價再微升至5.349萬美元。

美國上周五當局擴大SUV適用標準，將Model Y等特徵類近的跨界車納入範圍，稅務抵免的售價上限亦提升至8萬美元。特斯拉將Model Y售價上調至5.499萬美元，高性能版本售價亦提升1000美元至5.799萬美元。此前有多家車廠的車型因重量不足而被不視為SUV，未符合稅收減免標準。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）上月公布季績時亦提到，Model Y首輪減價後帶動當月訂單達產量兩倍，強勁需求促使他們小幅提高產品1售價。

相關文章：

【美股走勢】高盛：美股反彈空間有限　標指3個月目標升至4000點

【美股焦點】甲骨文擬投資15億美元　沙特阿拉伯設新數據中心

編輯：葉志偉

美股 美國財政部 拜登 馬斯克 Tesla 美國 特斯拉（Tesla，美：TSLA）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】中概股指數跌3%　夜期跌120點（不斷更新）

下一篇文章

【情人節優惠】Livi推1元Staycation大抽獎 　情人節推雙倍獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聯繫匯率】中資銀行據報推「聯匯不脫鈎」期權　期權金回報達9厘
【聯繫匯率】中資銀行據報推「聯匯不脫鈎」期權　期權金回報達9厘
【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳　每百日圓兌港元失6算
【日圓走勢】日本政府據報就接任央行行長一事接觸雨宮正佳　每百日圓兌港元失6算
【Morning精點】給十九歲的我暫停公映、 張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差　印度富豪Adani帝國崩潰、這個香港家族也備受牽連？
【Morning精點】給十九歲的我暫停公映、 張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差　印度富豪Adani帝國崩潰、這個香港家族也備受牽連？
【名家看法】洪灝：恒指獲利回吐難以忽略　中國市場料回調後重整旗鼓
【名家看法】洪灝：恒指獲利回吐難以忽略　中國市場料回調後重整旗鼓
【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
【狙擊Adani】印度富豪Adani帝國崩潰　這個香港家族也備受牽連？
【恒指夜期+北水】北水趁跌市買貨　全日錄19.9億元淨流入　大手買指數ETF沽美團港交所　恒指夜期跌47點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水趁跌市買貨　全日錄19.9億元淨流入　大手買指數ETF沽美團港交所　恒指夜期跌47點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款