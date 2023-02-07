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【TSLA】美國修改稅收減免車款規定　Tesla Model Y即加價1500美元　股價升3%

股市 06:58 2023/02/07

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美國上月通過《通脹削減法案》，當中對電動車買家提供7500美元稅務減免，當時令Tesla（美：TSLA）急將其Model Y產品減價超過20%，以符合相關售價上限要求。但隨著美國財政部上周五修改車款規定，令Model Y可適用於更高的售價上限，Tesla隨即將該車款售價重新上調。

Tesla股價逆市升2.5%，收報194.76美元，成交361億美元。

Tesla上月中將Model Y售價急減至5.299萬美元，以符合對電動車稅務減免的5.5萬元售價要求，及後將售價再微升至5.349萬美元。

美國上周五當局擴大SUV適用標準，將Model Y等特徵類近的跨界車納入範圍，稅務抵免的售價上限亦提升至8萬美元。特斯拉將Model Y售價上調至5.499萬美元，高性能版本售價亦提升1000美元至5.799萬美元。此前有多家車廠的車型因重量不足而被不視為SUV，未符合稅收減免標準。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）上月公布季績時亦提到，Model Y首輪減價後帶動當月訂單達產量兩倍，強勁需求促使他們小幅提高產品1售價。

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編輯：葉志偉

美股 美國財政部 拜登 馬斯克 Tesla 美國 特斯拉（Tesla，美：TSLA）
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