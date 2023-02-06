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【情人節優惠】Livi推1元Staycation大抽獎 　情人節推雙倍獎賞

Hot Talk 22:54 2023/02/06

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【情人節優惠】Livi推1元Staycation大抽獎 　情人節推雙倍獎賞

2月14日情人節將至，虛擬銀行livi Bank亦推出抽獎及消費優惠，即日起至下周二（14日）客戶以livi PayLater Mastercard、livi Debit Mastercard 或 livi 銀聯二維碼消費後，登入livi手機應用程式，於主頁按「賞宇宙情人節活動」，選擇「參加抽獎」，即有機會贏取KKday Staycation電子優惠劵，以1元換購愉景灣酒店海景客房住宿一晚，連自助晚餐及自助早餐 。2月14日當日，以上述livi卡或二維碼單筆消費滿214元，可獲雙倍獎賞機會，最高可獲100%現金回贈。

回顧livi早前新春及去年活動，新春任務、利是、貼圖及小遊戲等活動共吸引近24萬人次參與，利是派出金額最大達15萬元，期間livi派出8000張7CAFÉ免費即磨咖啡換領券及50,000枚NFT；「livi賞宇宙」自12月推出，該行客戶於2個月共完成逾10萬項任務。

相關文章：

【虛擬銀行】livi bank推銀聯二維碼跨境支付服務　可在內地逾2900萬間商戶消費

【虛擬銀行】livi bank推出商業銀行服務　中小企活期存款年利率0.45%

記者：宋佩恩

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