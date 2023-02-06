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【強積金MPF】OnePlatform MPF綜合指數1月升6%
股市 21:59 2023/02/06
環一財富管理公司公布，截至1月19日OnePlatform MPF綜合指數報239.85點，按月升5.67% 。該行表示，今年市場開局正面，通脹率及加息步伐放緩，以及內地經濟重啟，帶動市場情緒「樂觀」及全線OnePlatform MPF指數在1月按月增長。當中OnePlatform MPF股票指數、債券指數及OnePlatform MPF DIS核心累積指數及65歲後指數分別升約8.16%、2.88%、3.54%及2.17%。
|基金類別
|按月變幅（%）
|環球股票基金
|+4.6
|美國股票基金
|+3.0
|歐洲股票基金
|+8.1
|亞洲股票基金
|+7.5
|大中華股票基金
|+10.5
|中國股票基金
|+11.5
|香港股票基金
|+12.5
總結1月份環球及地區表現，該行認為環球挑戰仍存在，但市場已明顯企穩，以致環球股票基金亦按月升4.62%；美國市場開局正面，在科企裁員潮下美股基金按月升3.01%。
歐洲能源短缺的壓力，加上近期通脹率下降，帶動市場情緒「樂觀」，歐洲股票基金升8.12%。
大中華區方面，中國去年經濟增長雖遜預期，但中國政府支持消費、線上平台及房地產行業，以致中國、大中華、香港及亞洲基金分別按月升11.54%、10.48%、12.51%及7.52%。
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