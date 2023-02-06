【香港科技探索】HKTVmall 1月GMV錄6.6億　按年跌5%

▲ 【香港科技探索】HKTVmall 1月GMV錄6.64億 按年跌5%、按月跌7%

香港科技探索 （01137） 公布旗下電商平台HKTVmall 1月營運數據，總商品交易額（GMV）6.64億元，按年及按月跌5%及6.9%。1月份曾於HKTVmall 購物的獨立客戶數量達55.2萬戶，按年增1.5%。

以日均表現計，HKTVmall 1月日均訂單總商品交易額2140萬元，按年及按月跌4.9%及7%；平均每日訂單數量約4.57萬張，按年及按月跌3.6%及7.3%；平均訂單值為468元，按年跌1.7%及按月增0.2%。

香港科技探索指，由於期待已久的外遊限制放寬以及農曆新年帶來的長公眾假期及學校假期的影響，每日訂單總商品交易額按年下跌 ，上月數據亦反映消費者行為從線下轉至線上的穩固結構性改變，料電商業務今年處增長趨勢。

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記者：宋佩恩