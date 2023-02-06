▲ 【阿里巴巴9988】菜鳥夥DHL簽合作協議拓波蘭自提物流 首期共同投資6000萬歐元建智能櫃（來源：DHL新聞稿）

阿里巴巴 （09988） 旗下物流公司菜鳥與德國郵政DHL集團（Deutsche Post DHL Group）宣布，DHL將收購菜鳥波蘭子公司的部分股權，合作建設當地配送網絡，雙方計劃首期共同投資6000萬歐元，在波蘭全國安裝更多智能自提櫃，冀成為當地最大自提網絡。

首階段，菜鳥與ADHL將合併旗下自提櫃網絡，目前雙方在波蘭合共運營1,200個自提櫃，最終目標無縫覆蓋「第一英里」及「最後一英里」物流配送鏈，增加總計超過9萬個接入點。

DHL電商解決方案公司行政總裁Pablo Ciano稱，波蘭是歐洲增長最快電商市場之一，預計2027年將增長一倍，四成消費者偏好使用自提櫃取包裹，通過與菜鳥聯手，將可鞏固公司包裹配送供應商的地位。

菜鳥首席戰略官、歐洲與東南亞大區總經理熊偉表示稱，集團正不斷挖掘歐洲電商市場潛力的同時，致力與當地夥伴深化合作，通過聯合雙方在物流科技、電商服務領域積累的經驗，料可向客戶提供更具競爭力的物流產品、服務和消費體驗。

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記者：李哲毅