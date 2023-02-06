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【長和系】屈臣氏拓展中東市場　料今年在海合會地區開超過10家新店

股市 20:06 2023/02/06

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屈臣氏拓展中東市場　料今年在海合會地區開超過10家新店

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團拓展中東市場，宣布今年將於海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC，簡稱「海合會」）地區開設超過 10 家新店，預計將來在當地可達100家分店規模。

屈臣氏指出，去年在沙地阿拉伯首都利雅德的Panorama Mall、Al Hamra Mall、Nakheel Mall 及 The View Mall 開設4家店舖，令GCC地區的店舖數目增至17家。屈臣氏現於沙地阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國及卡塔爾分別擁有5家、10 家及兩家分店。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，作為以香港為總部的國際保健美容零售商，屈臣氏已擴展至香港以外14個市場營運。早於2020年，集團便看到GCC地區的機遇，於杜拜（阿拉伯聯合酋長國）開設首家店舖，2021年更進駐沙地阿拉伯市場。

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編輯：袁諾曦

港股 倪文玲 屈臣氏 長和（00001）
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