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【國潮概念】國務院冀2025年出大批優質中國品牌　推質量強國建設綱要

宏觀解讀 20:44 2023/02/06

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【國潮概念】國務院冀2025年出大批優質中國品牌　推質量強國建設綱要

國務院發布《質量強國建設綱要》，目標於2025年提高質量整體水平，提升中國品牌影響力，群眾質量獲得感、增強滿意度，推動經濟社會發展，以取得質量強國的階段性成效，承認現時質量水平仍滯後於經濟社會發展，質量基礎仍未夠堅實，因此需培育技術、標準、品牌、質量、服務等為核心經濟發展新優勢。

除提高質量水平，國務院亦希望增強產業質量競爭力，製造業質量競爭力指數達到86，農產品質量安全例行監測合格率和食品抽檢合格率均達到98%以上；製造業產品質量合格率達到94%，預期至2035年，質量強國建設基礎更牢固，先進質量文化蔚然成風，質量和品牌綜合實力達高水平。

投資界預期，《綱要》利好中國品牌發展，尤其是運動用品股如李寧 （02331） 、中國動向 （03818） 、361度 （01361） 、特步 （01368） 、安踏 （02020） 等將受惠及提升品牌競爭力。

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【內地監管】國務院：企業不得利用數據、算法等優勢和技術手段實施不正當競爭

【加強監管】國務院要求央企設首席合規官　須就重大決策合規審查意見簽字

記者：宋佩恩

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安踏體育（02020） 特步國際（01368） 中國動向（03818） 李寧（02331） 361度（01361） 港股 中國市場 市場拓展 概念 品牌
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