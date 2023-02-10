各國擁抱去全球化 迎接製造業歸家 環球經濟金融 16:05 2023/02/10 分享： 分享： 本欄上周推薦的好書提到，民眾對全球化的信心受地緣局勢衝擊，民族主義正逐漸抬頭。澳洲央行料今年內加息6次 通脹仍處高位 【下一頁】 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【NCAA】烏克蘭球員射罰球 對手球迷大叫「俄羅斯」 2023/02/07 【NCAA】烏克蘭球員射罰球 對手球迷大叫「俄羅斯」 【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片） 2023/02/07 【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片） 西班牙逾百人疑感染沙門氏菌 民眾被敦促煮熟蛋餅 2023/02/06 西班牙逾百人疑感染沙門氏菌 民眾被敦促煮熟蛋餅 北韓開城傳每日數十人餓死 金正恩兩度關注 2023/02/06 北韓開城傳每日數十人餓死 金正恩兩度關注 【格林美獎】麥當娜變樣亮相 網民認唔出求咪再整容 2023/02/06 【格林美獎】麥當娜變樣亮相 網民認唔出求咪再整容 你可能感興趣 【NCAA】烏克蘭球員射罰球 對手球迷大叫「俄羅斯」 09:05 2023/02/07 【NCAA】烏克蘭球員射罰球 對手球迷大叫「俄羅斯」 【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片） 08:05 2023/02/07 【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片） 西班牙逾百人疑感染沙門氏菌 民眾被敦促煮熟蛋餅 17:25 2023/02/06 西班牙逾百人疑感染沙門氏菌 民眾被敦促煮熟蛋餅 最新專欄文章 更多 民族主義抬頭 全球化荊棘滿途 2023/02/04 民族主義抬頭 全球化荊棘滿途 哈里出書爆料 可擺脫王室囚籠？ 2023/01/28 哈里出書爆料 可擺脫王室囚籠？ 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 2023/01/27 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 以暴易暴不可取 美槍械案何時了 2023/01/21 以暴易暴不可取 美槍械案何時了 美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？ 2023/01/20 美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？ 全球化 地緣政治 經濟衰退 加息 美國 中國 亞洲