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各國擁抱去全球化 迎接製造業歸家

環球經濟金融 16:05 2023/02/10

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本欄上周推薦的好書提到，民眾對全球化的信心受地緣局勢衝擊，民族主義正逐漸抬頭。

澳洲央行料今年內加息6次 通脹仍處高位 【下一頁】

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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