【NCAA】烏克蘭球員射罰球 對手球迷大叫「俄羅斯」

美國大學籃球聯賽（NCAA）的賽事緊張刺激，球迷各出奇謀希望幫助球隊獲勝。近日一場賽事，有球迷的「心理戰」引發爭議。猶他州立大學（Utah State University）一名來自烏克蘭的學生球員射罰球時，科羅拉多州立大學（Colorado State University）球迷竟大叫「俄羅斯」。

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上周六（4日）舉行的NCAA男子一級聯賽中，由猶他州立大學作客科羅拉多州立大學。當猶他的大三烏克蘭球員Max Shulga在比賽末段準備主射罰球時，主場球迷區傳出陣陣「俄羅斯」叫聲。

科羅拉多州立大學事後發表聲明，為主場球迷的行為道歉。聲明指是小部分球迷的行為，直指是有違體育精神及大學社群原則。校方強調，任何人在校園內應受禮貌對待，相關行為是不能接受。

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猶他州立大學最終以9分優勢，順利以88比79擊敗科羅拉多州立大學。Shulga當日上陣33分鐘，取得9分﹑6助攻及3籃板。據悉，Shulga來自烏克蘭首都基輔，其家庭仍在當地居住。

根據猶他州立大學資料，Shulga加盟前曾代表烏克蘭參加2019年的U18歐洲錦標賽，並在西班牙的籃球高中就讀。Shulga事後亦發出聲明，對當日事件感到失望，希望大家會與他一同祝願烏克蘭和平。

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責任編輯：吳漢培