【著數優惠】麥當勞「去麥記lor？」活動空前成功　即日起加碼再送5萬張美食換領券

麥當勞年初推出全球品牌活動「Raise Your Arches」，而香港就成為亞洲第一個市場推出「去麥記lor？」品牌活動。麥當勞稱，由於活動取得空前成功，至今已吸引逾36萬名顧客人次踴躍參與贏取100,000份免費美食，由即日起加推一連五日的美食放送優惠，加碼送出合共5萬張經典美食的電子換領券。

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麥當勞早前首度推出一連十日美食優惠，免費送出合共10萬張經典美食的電子換領券。有見大家反應熱烈，麥當勞決定再度加碼送出5萬份美食，誠邀大家新一年「去麥記lor？」！即日起至2月10日送上以下美食：

活動日期 是日美食驚喜 名額 2月6日 原味麥炸雞一件 10,000 2月7日 麥樂雞 (4件) 10,000 2月8日 魚柳飽一個 10,000 2月9日 脆香雞翼 (2件) 10,000 2月10日 新地一杯（朱古力或士多啤梨味） 10,000 合共： 50,000

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市民只需於活動推廣期內（2月6日至2月10日），每日到香港麥當勞官方Instagram帳號，及緊貼有關指定活動帖文更新，然後完成三個步驟即可參加活動。但須留意此活動只供於早前從未在1月26至2月4日期間參與「去麥記lor？」活動的顧客參加：

追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk）

到每日指定活動貼文內留言「去麥記歎（當日主題美食）lor？^^」

標籤兩位朋友，即可參加活動。

每日首1萬位合資格參加者的Instagram帳號將會收到由香港麥當勞官方帳號傳送的訊息，再依指示提交麥當勞App登記電郵，即可於2月17日或之前於麥當勞App內收到相關主題美食電子換領券，參加者可到餐廳憑券免費換領美食。

首日「加碼！去麥記歎免費美食lor？」活動貼文會於6日晚上8時推出，其後四日活動推廣期間麥當勞官方Instagram帳號會每日不定時更新。

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