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【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動

科技 18:17 2023/02/06

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汽車製造商日產（Nissan）去年宣布投資超過2兆日圓（約1,192億港元），在未來5年開發電動車，並發布幾款概念電動車。Nissan其中一款名為「Max-Out」的概念跑車的實體版本，在近日橫濱總部舉行的Nissan Futures活動中驚喜現身。

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綜合外媒報道，與去年Nissan所發布的概念圖相比，Max-Out的實體車外貌沒有太大差異。採用雙座開篷設計。除車頭大燈和俗稱「車鈴」的輪輞則配有炫酷的燈光設計外，車室中的設計也富有具未來感，駕駛座前方配置大尺寸的觸控顯示屏幕，軚盤設計亦尤如遊戲機手掣。另配備兩張可變形至完全放平的懸浮式座椅，呈現出更寬敞的車室空間。Nissan聲稱，相關的設計是融合了《創戰紀》和《阿凡達》等科幻電影美學。

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Nissan指Max-Out還採用了最新的四輪控制技術「e-4ORCE」，以及該企正在研發中的全固態電池。不過由於Nissan未再透露更多關於Max-Out續航里程等規格資訊，令外媒預料Max-Out並不會在短期內投入生產。

此外，據《IT之家》報道，Nissan早前曾表示將開發23款電動車，並在2030年之前，推出其中15款。然而該企未有承諾何時實現全電動化，只稱目標是同時售賣電動車和燃氣汽車，並期望在歐洲和中國市場的銷量中，分別有75%和40%是電動車。

（日產官方圖片）

日產2021年釋出的Max-Out概念圖。（日產官方圖片）

（日產官方圖片）

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責任編輯：殷凱怡

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