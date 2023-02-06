【AAPL】蘋果短期要面對什麼挑戰？　一文看清大行對蘋果前景最新看法

▲ 蘋果短期要面對什麼挑戰？ 一文看清大行對蘋果前景最新看法

蘋果（美：AAPL）上季業績遜預期，營收創6年來最大跌幅。綜合券商分析，市場預期短綫蘋果繼續面對數個挑戰，包括需求疲軟、消費硬件下行周期持續、iPad及Mac按年對比有挑戰、股票回購低於過去幾季。

蘋果收入跌幅6年來最大、CEO庫克：iPhone生產唔切，看【下一頁】

美銀表示，暫時未見到提振需求的催化劑、終端需求仍疲軟、iPad及Mac面對困難的按年對比，以及股票回購低於過去幾季。不過，美銀認為，蘋果的利潤率在滙率壓力及宏觀經濟疲弱下，仍保持強勁，故將今年每股盈利預測由5.73美元上調至5.86美元，但將收入預測由3890億美元下調至3840億美元。美銀將蘋果目標價由153美元上調至158美元，評級為「中性」。

摩根大通表示，蘋果業績遜預期由於滙兌壓力、中國疫情造成的供應鏈阻礙、通脹等多項不利因素造成，集團對今季度指引反映了消費硬件將面對更深層的下行周期，包括智能手機及電腦，高通的手機芯片供應指引疲軟也能驗證這一點。

不過，摩通認為，iPhone和服務收入的前景為收入增長的催化劑。由於服務增長及對產品周期執行更有把握，預期蘋果將能夠重獲市場青睞，料市盈率在重估後可達至近30倍。該行仍給予蘋果「增持」評級，但將目標價由180美元下調至175美元。

摩根士丹利亦維持蘋果「買入」評級，目標價為175美元，因為訂閱和安裝基數的增長是積極的跡象，並認為短綫的宏觀風險不會損害蘋果的長期價值。

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編輯：袁諾曦