【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片）

第65屆格林美頒獎禮(Grammy Awards)於美國時間周日(5日)舉行,影星賓艾佛力(Ben Affleck)亦有隨新婚妻子﹑樂壇天后珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez,簡稱JLo)出席。惟他在典禮上面目表情,站立隨音樂節奏擺動身體亦未見喜悅之色。相關影片及相片在網上廣為流傳,有網名形容賓艾佛力表情看似寧願去死。

身為美國樂壇天后,JLo自然獲邀參加格林美頒獎禮。她負責頒發最佳流行演唱專輯,其丈夫賓艾佛力亦有陪同出席。兩人座位在舞台正前方,期間表情及互動清晰可見。

當美國盲人歌手Stevie Wonder在台上表演其名曲《Higher Ground》時,可見JLo坐在座位上身體隨著音樂搖動,更不時拍手,令人感覺她十分享受。反觀坐在其身邊的賓艾佛力僅輕點頭部,身體紋絲不動,更不時周圍張望,兩人對比甚大。