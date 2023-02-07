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【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/02/07

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第65屆格林美頒獎禮（Grammy Awards）於美國時間周日（5日）舉行，影星賓艾佛力（Ben Affleck）亦有隨新婚妻子﹑樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez，簡稱JLo）出席。惟他在典禮上面目表情，站立隨音樂節奏擺動身體亦未見喜悅之色。相關影片及相片在網上廣為流傳，有網名形容賓艾佛力表情看似寧願去死。

麥當娜變樣亮相格林美獎 網民認唔出求咪再整容 【下一頁】

身為美國樂壇天后，JLo自然獲邀參加格林美頒獎禮。她負責頒發最佳流行演唱專輯，其丈夫賓艾佛力亦有陪同出席。兩人座位在舞台正前方，期間表情及互動清晰可見。

當美國盲人歌手Stevie Wonder在台上表演其名曲《Higher Ground》時，可見JLo坐在座位上身體隨著音樂搖動，更不時拍手，令人感覺她十分享受。反觀坐在其身邊的賓艾佛力僅輕點頭部，身體紋絲不動，更不時周圍張望，兩人對比甚大。

而當退休唱片製作人Berry Gordy和美國歌手Smokey Robinson表演時，雖然賓艾佛力和JLo一同起立聆聽，但和妻子有節奏地前後扭動身體不同，他僅輕輕點頭，身體紋絲不動，面上亦未見喜悅表情。

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賓艾佛力反應引來大量網民熱議，有網民形容，他看似更願意前往快餐店而非出席格林美頒獎禮。亦有Twitter網民指，賓艾佛力看起來非常悲慘，無論一天過得多麼糟糕，會比賓艾佛力好。更有網民直言，他看似寧願死亦不願身在現場。

    點擊圖片放大
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亦有網民對賓艾佛力反應表示理解，指他的反應如同其他出席妻子同事派對的丈夫一樣。亦有網民指，賓艾佛力表情和她每次需要用Zoom開會時一致。

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責任編輯：李俊儀

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