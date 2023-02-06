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【基金調查】富達全球分析員調查 企業盈利冀見曙光 逾6成分析師看好中國企業盈利前景

股樓投資 18:08 2023/02/06

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富達國際公布最新年度分析師調查，透過訪問旗下遍布全球的分析師團隊，與各地共2,500間企業管理層進行的15,000次會議結果，結果顯示今年企業有望否極泰來，中國企業盈利預期更被看高一綫。

本年度的分析師調查顯示，六成的分析師認為他們所研究的行業正處於增長放緩、輕微衰退，甚至陷入嚴重衰退的階段。但展望未來，過半數分析師預計他們所研究的行業或會於2023年底前復甦。

隨著中國放寬防疫政策，中國與歐美等經濟體也似乎處於不同的經濟周期。大部分研究中國市場的富達分析師預期，未來12個月中國市場的收入增幅將為全球所有地區中最高。

延伸閱讀：【2023年部署】聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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這種樂觀情緒除了於本次年度分析師調查反映外，自去年12月中國開始放寬防疫政策及準備重 新對外開放，近月的分析師調查結果也顯示，企業管理層對市場短期前景重拾信心。去年12月及今年1月的富達國際月度分析師報告顯示，中國是唯一分析師表示企業管理層對市場前景轉趨樂觀的地區。

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

富達國際全球投資研究部戰略規劃主管Fiona O'Neill表示：「富達調查結果或與市場普遍的悲觀情緒背道而馳。縱觀環球局勢，俄烏戰事爆發將近一年，而過去十年的股市榮景及低借貸成本時代正在消逝，惟從宏觀的角度來看，調查結果符合經濟邏輯，每當企業處於經濟周期的低谷時，便會開始發掘市場上即將浮現的機遇。

是次調查也反映，大部分行業及地區面對的成本壓力有望於今年上半年見頂。假設中國持續重啟經濟活動刺激國內經濟復甦，加上綠色轉型的推動，原材料、公用事業和科技企業有望能重返投資擴張階段。」

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記者：李兆明

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